Professional Refereeing Department steunt alle beslissingen van het afgelopen weekend

Het Professional Refereeing Department komt met verduidelijking over een aantal fases van de voorbije speeldag.

De rode kaarten van Jan Van Den Bergh en Thibault De Smet van Beerschot worden als correct aangenomen. De rode kaart voor het ontnemen van een reële doelkans van Van Den Bergh was geheel terecht volgens het PRD. De kaart van Thibault De Smet is er voor ernstig gemeen spel.

“Beerschot-speler Thibault De Smet loopt achter de Eupen-speler en trapt op het been/voet van de tegenstander zonder enige intentie te hebben om de bal te spelen”, klinkt het.

Ook de rode kaart voor Christian Kouamé van Anderlecht wordt als ernstig gemeen spel gecategoriseerd.

“De Anderlecht-speler raakt de Oostende-speler met gestrekt been en met de studs op de knie. Met deze overtreding brengt hij de veiligheid van de tegenstander in gevaar. Het Professional Refereeing Department staat volledig achter de beslissing van de scheidsrechter, omdat het een prioriteit is om de fysieke integriteit van de spelers te beschermen”, staat er te lezen.