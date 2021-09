STVV twaalf punten boven een degradatieplaats: "De manier waarop staat op de tweede plaats"

STVV won afgelopen weekend bij Standard. Met 13 punten staan ze op een achtste plaats in de rangschikking.

Dertien punten pakte STVV in de eerste negen wedstrijden van het seizoen. Een mooi aantal, zo weet ook analist Jacky Mathijssen te vertellen.

“De Kanaries staan al twaalf punten voor op de degradatieplaats. Eerst en vooral tellen de punten. De manier waarop staat op de tweede plaats”, zegt hij in HBVL.

Dat gebeurt weliswaar vanuit een sterke defensieve ingesteldheid, maar dat mag volgens Mathijssen geen probleem zijn. “Die beslissing is een keuze van de coach. Dit STVV spat uiteen van het engagement en de grinta. Niemand valt uit de toon. Nu de voorsprong op de laatste plaats niet gering is hoop ik wel dat er stilaan wordt afgestapt van de tien lopers met onder andere een man als Brüls in de rangen.”