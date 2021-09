Victor Vazquez ziet een terugkeer naar de Jupiler Pro League helemaal zitten

Victor Vazquez is in de Verenigde Staten in de Major Soccer League aan de slag bij LA Galaxy, maar een terugkeer naar de Jupiler Pro League is best één van de mogelijkheden.

Vazquez blijft Club Brugge echter goed opvolgen. "Ze hebben momenteel één van de beste ploegen die Club in jaren heeft gehad”, zegt hij bij Eleven Sports. “Ik ben blij voor hen, want ze verdienen het.” Vazquez ziet een terugkeer naar Brugge dan ook helemaal zitten. Hij is trots dat hij ooit deel mocht uitmaken van de ploeg. “En je weet nooit: misschien kan ik op een dag terugkeren in welke functie dan ook en zo de club helpen om nog beter te worden. De mensen respecteren mij daar en ik respecteer hen ook.”