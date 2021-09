Degryse waarschuwt Club voor onderschatting: "Je komt als het ware in een soort lawine terecht"

RB Leipzig zeker niet onderschatten! Dat is de boodschap die Marc Degryse Club Brugge wil meegeven. Hij zag de voorbije matchen van de Duitsers en zelfs in de 1-4-nederlaag tegen Bayern München maakten ze indruk op hem.

U mag er zeker van zijn dat Leipzig vanavond zal blijven lopen. "RB Leipzig heeft de laatste jaren onder Julian Nagelsmann en nu met Jesse Marsch een stijl gecreëerd die enorm veel intensiteit vraagt. Vergelijk het met het KV Oostende van Blessin, maar dan met veel betere voetballers en een straffere basisconditie", aldus Degryse in HLN.

"Leipzig gaat telkens weer vol gas, inclusief hun Gegenpressing. Je komt als het ware in een soort lawine terecht. Da's toch een verschil in vergelijking met hoe PSG het aanpakt - MNM zet geen enkele druk. Zij teren op hun flitsen. Balanta en Rits hebben toen ook goed die passlijnen proberen afsnijden. Tegen Leipzig zal Club zich evenwel op een andere manier moeten presenteren, want het wordt een meer open wedstrijd. Waarin je misschien ook meer mogelijkheden zal krijgen, maar waarin je tegelijk ook kwetsbaarder zal zijn."