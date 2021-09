Barça zkt goalgetter: 'Agüero is klaar om zijn debuut te maken'

Ronald Koeman heeft binnenkort een extra wapen om FC Barcelona aan overwinningen te helpen. Sergio Agüero is bijna fit om doelpunten te scoren.

FC Barcelona nam Sergio Agüero in het tussenseizoen over van Manchester City. Door administratie en financiële problemen én door blessureleed kwam de Argentijn nog niet in actie voor zijn nieuwe club.

Voetbal International meldt dat de aanvaller op het trainingsveld is verschenen. Barça wil geen risico’s nemen met Agüero, maar normaliter moet hij midden oktober wedstrijdfit zijn.