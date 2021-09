RTBF-onderzoek in de krochten van Belgisch voetbal gaat inslaan als een bom: "Bayat gaf bij eerste ontmoeting horloges om transfers te mogen doen"

Thierry Luthers, de voorname stem van de RTBF, heeft een knap stukje onderzoeksjournalistiek gedaan en daaruit een reportage gepuurd: 'Milieu du terrain'. Het gaat over wat er allemaal stinkt in het Belgische voetbal. En de reportage gaat voor een groot deel over de broers Bayat.

Luthers en zijn collega, Patrick Remacle, kwamen bij hun onderzoek veel uit bij de twee Iraanse broers. En het gaat voor een groot deel over... horloges. "Ja. Ik kan je vertellen dat we contact hebben gehad met een bestuurder van een Belgische club, die zegt dat Mogi Bayat hem bij hun eerste ontmoeting horloges heeft aangeboden om transfers te mogen doen", zegt hij in een interview met HLN.

"De link met de lege doosjes die er bij Mogi zijn gevonden toen hij opgepakt werd, is evident. Zijn advocaat mag beweren dat het z'n recht is om die te verzamelen. Maar zoals Jacques Lichtenstein in de documentaire vertelt: 'Mensen verzamelen alles. Maar ik moet de eerste nog tegenkomen die lege horlogedoosjes verzamelt.'"

Horloges blijken het omkoopmiddel bij uitstek. "Horloges zijn de rode draad van de documentaire. Ik ben ervan geschrokken welke rol ze spelen in het voetbal. Ik had er bijvoorbeeld geen idee van dat er horloges bestonden van 200.000 euro. Maar wat blijkt? Horloges zijn het oudste middel in de wereld voor corruptie. Op een luchthaven kan je moeilijk 10.000 euro cash de grens over smokkelen. Maar een horloge van 200.000 euro passeert moeiteloos."