Atalanta en Zenit Sint-Petersburg winnen hun eerste thuiswedstrijd in de Champions League

Atalanta en Zenit Sint-Petersburg begonnen begonnen pakten de volle buit in hun eerste thuiswedstrijd in de Champions League van dit seizoen.

Atalanta - Young Boys 1-0

Atalanta kreeg vroeg in de wedstrijd te maken met het uitvallen van Robin Gosens met een knieblessure, waardoor Joakim Maehle (ex-Racing Genk) inviel. Tot dat moment was er één serieuze kans geweest: Duván Zapata dook op in het strafschopgebied, passeerde twee verdedigers en stuitte op keeper David von Ballmoos. Na zestien minuten dacht Atalanta de score te openen. Na een indraaiende vrije trap van Ruslan Malinovskyi verlengde Rafael Toloi de bal, waarna Sandro Lauper zijn eigen doelman passeerde. Atalanta juichte al, maar de VAR ontdekte dat Toloi buitenspel stond.

Na een goede actie aan de achterlijn van Zapata, die Lauper van zich afschudde en de bal breed legde, schoof Pessina zijn been uit en schoot hij van dichtbij raak. Von Ballmoos voorkwam met goede reddingen dat Zapata en Luis Muriel er 2-0 van maakten.

Zenit Sint-Petersburg - Malmö FF 4-0

Zenit nam na negen minuten de leiding, toen Claudinho een lage voorzet vanaf links van Douglas Santos binnentikte: 1-0.

In de tweede helft gaf Malmö de wedstrijd snel uit handen. Zenit-verdediger Yaroslav Rakitsky, die meegekomen was voor een hoekschop, pikte een mislukte voorzet op bij de tweede paal en bracht de bal opnieuw in, waarna Daler Kuzyayev van dichtbij raak kopte: 2-0. Tot overmaat van ramp voor de Zweden kreeg Anel Ahmedhodzic in de 53e minuut rood, nadat de verdediger met een handsbal voorkwam dat Kuzyayev doorbrak. Tien minuten voor tijd buitte Zenit zijn numerieke overtal uit, toen Alex Sutormin de bal van een meter of achttien met links in de onderhoek plaatste: 3-0. Diep in de blessuretijd bepaalde Wendel de eindstand op 4-0.