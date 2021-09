Nieuwe trainer van Ghana selecteert meteen middenvelder van Anderlecht

Ghana heeft een nieuwe trainer en hij selecteert Majeed Ashimeru meteen.

Majeed Ashimeru maakt deel uit van de voorlopige selectie van de nieuwe coach van Ghana, Milovan Rajevac, die vorige week werd aangesteld. De middenvelder van Anderlecht maakte op 6 september zijn interlanddebuut in Zuid-Afrika en is er nu dus opnieuw bij.

Milovan Rajevac trainde Ghana al eens tussen 2008 en 2010. Daarna was hij ook nog aan de slag bij onder andere Al-Ahli, Qatar eb Algerije. De vorige keer dat Rajevac trainer was van Ghana kwamen ze tot in de kwartfinales van het WK in 2010.