Vanuit Frankrijk krijgt Mogi Bayat toch nog steun

In heel de zaak 'Propere Handen' lijkt Mogi Bayat de spilfiguur te zijn. Toch nemen sommige de verdediging voor hem op. Want niet alles wat misloopt in zijn schuld volgens een Franse journalist.

De Franse jounalist Romain Molina is het niet eens met de eenzijdige berichtgeving die er verschijnt over Mogi Bayat. Dit zegt hij op Twitter. "Het is makkelijk om alle kwalen van het Belgische voetbal te reduceren tot Mogi Bayat, alsof alleen hij er is als superslechterik. Het komt heel wat mensen goed uit om Bayat met de vinger te wijzen, vooral zij die zelf boter op het hoofd hebben en zijn handel willen overnemen", schrijft Molina in een aantal Tweets.

"Wat mij vooral stoort, is dat er door sommigen enorme leugens verteld worden. En dat Bayat onwaarheden aangewreven worden. Ik ga jullie niet vertellen dat hij een engel is, verre van. Maar er worden leugens over hem verteld. Dat ambeteert me", gaat Molina verder, alvorens ook het vorige Anderlecht-bestuur ter sprake te brengen. "De oude directie van Anderlecht, dat was uitzonderlijk. Ik hoop dat ze ook zullen vertellen wat ze allemaal bij TP Mazembe uitgespoken hebben. Dat is pas grandioos (en om van te kotsen)", besluit Molina mysterieus...

Assez fascinant et facile de résumer les maux du football belge à Mogi Bayat, comme s'il n'y avait que lui en super-méchant.



Ca arrange beaucoup de monde de pointer du doigt Bayat, notamment les personnes ayant des choses à se reprocher et souhaitant récupérer son marché... — Romain Molina (@Romain_Molina) September 29, 2021