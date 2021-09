Delen Antwerp en Frankfurt de punten op de Bosuil?

Antwerp ontvangt donderdagavond in eigen huis Eintracht Frankfurt. Na het verlies van twee weken geleden tegen Olympiakos, gaat Antwerp op zoek naar haar eerste punten. De ploeg uit Antwerpen neem het in poule D op tegen Olympiakos Piraeus, Fenerbahçe en Eintracht Frankfurt in de Europa League.

Gelijkspel Frankfurt lijkt de laatste tijd wel een abonnement te hebben op een 1-1 gelijkspel. Hun vijf laatste wedstrijden eindigden namelijk allemaal net hetzelfde. Het werd telkens 1-1 tegen respectievelijk Arminia Bielefeld, Stuttgart, Fenerbahçe, Wolfsburg en FC Köln. Ook Antwerp zit in een uitstekende vorm. Een 1-1 gelijkspel moet tegen de Duitse club dus zeker te halen zijn. Topschutter Met Michael Frey heeft Antwerp een echt goalgetter in huis. Frey scoorde dit seizoen al 11 doelpunten. Goed voor een eerste plaats in de topschuttersstand in België. Eerste achtervolger Paul Onuachu zit aan 9 stuks. Frey scoorde bovendien al vijf wedstrijden op rij in de reguliere competitie. Tijd om dus ook in Europa zijn doelpuntje mee te pikken. Mogelijke weddenschappen Correcte score: 1-1 (notering van 7.25) Michael Frey scoort (notering van 2.75)





Volg Antwerp - Eintracht Frankfurt live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45.