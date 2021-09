Duitse hooligans vallen supporterscafé van Antwerp FC aan

In Antwerpen heeft een Duitse groep hooligans vanmiddag het supporterscafé The Great Old aangevallen.

Alles op het terras werd kort en klein geslagen. De lokale politie is massaal ter plaatse om de hooligans weg te houden van de Antwerpsupporters. Enkele honderden aanhangers van Frankfurt verzamelden op de parking van een supermarkt om zo richting de Bosuil te trekken. De politie is al de hele dag waakzaam en was snel ter plaatse. Er worden de nodige rellen met Duitse fans verwacht.





