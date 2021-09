Venanzi zoekt nieuwe investeerder en 'oude bekende' duikt op om zich in te kopen

Standard-voorzitter Bruno Venanzi is al een hele tijd op zoek naar een nieuwe investeerder. Mogelijk komt hij nu weer uit bij een oude geïnteresseerde: François Fornieri.

Fornieri was in 2020 al in beeld, maar toen werden de onderhandelingen om een nog mysterieuze reden afgebroken. Volgens De Tijd is hij nu weer in beeld. De flamboyante ex-topman van Mithra en Bruno Venanzi zijn sindsdien echter niet meer de beste vrienden en Fornieri wordt ook aangeklaagd in een paar zaken.

Standard heeft dringend een investeerder nodig, want de financiële problemen worden er niet beter op. De club verkocht eerder ook al zijn stadion aan Société Immobilière Standard de Liège” om geld te genereren. Venanzi zou wel het merendeel van de aandelen willen behouden, maar gesteund worden door een andere investeerder.