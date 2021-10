Beerschot gesanctioneerd na niet naleven van transferregels

De sportieve malaise bij Beerschot is niet alles: de Belgische voetbalbond legde de Antwerpse club ook twee voorwaardelijke boetes op.

De Belgische voetbalbond heeft beslist om het Beerschot tot de orde te roepen. De cel die opgericht werd na de onthulling van de zaak "Propere handen" volgt de transfers in het Belgische voetbal op. Via deze cel moeten onze Belgische clubs voortaan passeren om de toelating te krijgen in het kader van de totstandkoming van een transfer.



Le Soir legt uit dat Beerschot twee betalingen gedaan heeft als onderdeel van een overboeking die niet werden gemeld aan de eerder besproken Clearing-afdeling. De Belgische voetbalbond heeft daarom beslist om twee voorwaardelijke boetes van 2.500 euro op te leggen aan de Antwerpse club.