Kompany vindt schorsing van Kouamé onterecht: "Bekeek de beelden: nooit rood!"

Anderlecht weet pas vanavond of het met of zonder Christian Kouamé tegen Club Brugge moet aantreden. Bij Anderlecht begrijpen ze trouwens niet dat de aanvaller nog steeds geschorst is.

Vooral Vincent Kompany heeft het er moeilijk mee. Zondag zei hij nog dat hij wel begreep waarom de scheidsrechter rood gaf, maar na het bekijken van de beelden heeft hij daar een heel andere visie over. "Ik ben helemaal zeker dat het geen rood was nadat ik de beelden terugzag. Hij raakt een beetje de huid van de speler, maar hij raakt zeker de knie niet vol", gaf hij aan. "Kijk, we hebben 45 minuten gespeeld zonder hem, maar als je die beelden bekijkt, moet je toch ook van mening zijn dat dat volstond? Ik kom niet meer terug op Oostende. Die rode kaart is gegeven en dat was een menselijke beslissing... Maar nu zouden we toch naar de volgende match moeten kunnen kijken?





