Trebel krijgt opnieuw zijn kans bij de beloften van Anderlecht

Trebel zal hoogstwaarschijnlijk vanavond spelen bij de beloften van Anderlecht.

Vorig seizoen was Adrien Trebel nog een vaste waarde in de basiself van Vincent Kompany, maar dit seizoen was de 30-jarige middenvelder niet meer in beeld bij Anderlecht. Hij speelde nog geen minuut en werd zelfs nooit geselecteerd dit seizoen. De Fransman heeft een zeer hoge loonlast en Anderlecht is hem liever kwijt dan rijk.

Nu Trebel deze zomer toch niet vertrokken is ziet het er naar uit dat hij geen minuten meer zal maken bij de eerste ploeg. In de winter kan hij nog eens proberen om paars-wit te verlaten, maar tot die tijd zal hij zich moeten tevreden stellen met de beloften van Anderlecht. Pieter-Jan Calcoen, Anderlechtwatcher van HLN, meldde op Twitter dat de kans groot is dat we de Fransman vanavond aan het werk zien tegen de beloften Zulte Waregem.