Benzema wil zijn landgenoot erbij: "Kwestie van tijd dat Mbappé naar Real Madrid komt"

Het leek afgelopen zomer zo ver, maar PSG ging toch niet akkoord met een transfer van Kylian Mbappé naar Real Madrid.

200 miljoen euro, dat was naar verluidt het laatste bod van Real Madrid voor Kylian Mbappé. An offer you can't refuse, zullen ze in Madrid gedacht hebben. Zeker voor een speler die nog maar één seizoen onder contract stata en dus komende zomer gratis weg kan. PSG wou niet verkopen en zei een woordje dat we hier in België maar al te goed kennen: Non.

Volgens die andere Franse superspits, Karim Benzema, is het echter een kwestie van tijd dat Mbappé naar de Spaanse hoofdstad zal trekken. "Hij heeft zelf al aangegeven dat het tijd was voor iets anders. Ik weet niet wanneer, maar hij zal komen", vertelt Benzema in L'Equipe.