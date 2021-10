Chelsea speelt deze middag tegen één van de favoriete tegenstanders van Romelu Lukaku: indrukwekkende statistieken van Rode Duivel tegen Southampton

Deze zaterdag moet Chelsea opnieuw vol aan de bak in de Premier League. De Engelse topclub neemt het op tegen Southampton. Romelu Lukaku ziet het graag gebeuren, want Southampton is één van zijn favoriete tegenstanders.

Een match om naar uit te kijken voor Romelu Lukaku deze middag. De Rode Duivel neemt het met Chelsea namelijk op tegen Southampton. De Rode Duivel kan indrukwekkende statistieken voorleggen tegen de Saints. De aanvaller heeft in zijn carrière negen doelpunten gemaakt tegen Southampton. Alleen tegen West Ham (elf goals) was Romelu Lukaku productiever. Hij heeft daarvan zeven doelpunten gescoord in zijn laatste zeven wedstrijden tegen Southampton. Komt er opnieuw een vruchtbare middag aan voor Romelu Lukaku? De wedstrijd start alvast om 16u. 🔵 Romelu Lukaku most goals vs current PL clubs



🥇 West Ham - 11

🥈 SOUTHAMPTON - 9

🥉 Palace / Villa - 8 pic.twitter.com/A8sMKAlyv6 — WhoScored.com (@WhoScored) October 2, 2021





