Gespecialiseerde datawebsite gelooft in Club Brugge: 58% kans om Europees te overwinteren

Club Brugge doet het voorlopig uitstekend dit seizoen. In de competitie staan de Bruggelingen aan de leiding en ook in de Champions League gaat het voorlopig zeer goed met 4 op 6.

Volgens de gespecialiseerde datawebsite FiveThirtyEight heeft Club Brugge zelfs een mooie kans om Europees te overwinteren. Opmerkelijk, aangezien de Belgische topclub nog steeds bij de grote kanonnen PSG, Manchester City en RB Leipzig in de groep zit.

Bij Het Laatste Nieuws staat te lezen dat FiveThirtyEight Club Brugge maar liefst 58% kans geeft om te overwinteren. De kans is echter wel klein dat het in de Champions League zal zijn, want Club Brugge zou maar 14% kans hebben om de achtste finales van het kampioenenbal te halen. De Belgische landskampioen zou daarnaast 44% kans hebben om op de derde plaats te eindigen, wat dus voor een totaal van 58% zorgt om Europees te overwinteren.