Wordt Jurgen Klopp nieuwe James Bond-acteur?

Na een interview met Liverpool-legende Jamie Carragher, wist James Bond-acteur Daniel Craig te vertellen dat hij Liverpool-trainer Jurgen Klopp wel geschikt vond om in de huid van agent 007.

Daniel Craig speelde de voorbije 15 jaar in 5 verschillende films het personage van de Britse agent James Bond maar houdt het na de film 'No Time To Die' voor bekeken. Er moet dus uitgekeken worden naar een nieuwe invulling van de rol?

En Jurgen Klopp als 007 met A License to Kill? De Duitse trainer reageerde op de persconferentie met zijn gebruikelijke goedlachse stijl.

"Ik had het wel graag willen zijn enkele jaren geleden, maar ik kan het niet zijn. Ik wil Daniel bedanken voor het mooie compliment maar ik zou een verschrikkelijke James Bond zijn. Als ik in mijn zwembroek uit het water kom, verandert iedereen van kanaal. We hebben allemaal ons dingetje: hij redt de wereld, ik ben trainer van Liverpool", besluit Klopp.