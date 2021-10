Jordi Condom klaar voor ontvangst Zulte Waregem: "Deze groep is niet teneergeslagen"

Zaterdagnamiddag ontvangt RFC Seraing Zulte Waregem voor een duel in de onderste regionen van het klassement. Na drie opeenvolgende nederlagen moet de thuisploeg dringend op zoek naar punten.

Seraing-trainer Jordi Condom analyseerde de drie voorbije nederlagen tegen Standard (0-1), Antwerp (2-1) en Genk (3-0). "Tegen Standard verdienden we het zelfs om te winnen als je naar de statistieken keek. Op de Bosuil waren we de hele wedstrijd aanwezig maar verloren we op details terwijl we op zijn minst een punt verdienden. Over de match tegen Genk valt niet veel te zeggen, zij waren duidelijk sterker. De groep is niet teneergeslagen, dat is een van de grootste troeven van dit team", onderstreepte de Spaanse technicus.

Deze zondag wil de promovendus weer punten pakken tegen Zulte: "Ons veld is kleiner en ik hoop dat we die foutjes op het einde van de wedstrijd zullen corrigeren met de mindere meters die we moeten doen. Er zullen waarschijnlijk tactisch nog wat dingen veranderen omdat we thuis aanvallender voetbal prefereren. Bovendien kunnen we rekenen op onze twaalfde man", voorspelt Condom.

Seraing (13) staat voor Zulte Waregem (14) in het klassement, al hebben beide ploegen 9 punten na 10 speeldagen. "We mikken dit weekend op de drie punten, maar leggen onszelf niet al te veel druk op", concludeerde de trainer van Seraing.