Simon Mignolet gelooft in erg succesvol seizoen voor Club: "We zijn nog sterker dan vorig seizoen"

Simon Mignolet verdedigt al enkele seizoenen de netten van Club Brugge en doet dat bij momenten op indrukwekkende wijze. Met al zijn ervaring op internationaal niveau ziet hij hoe Club Brugge steeds weer een stap hogerop zet.

In de Champions League pakte Club een indrukwekkende 4/6 maar in de competitie lukt het hen niet om weg te lopen van de rest. Blauw-Zwart staat wel aan de leiding maar met 18/27 is het ook weer niet zo indrukwekkend bij Club in eigen land.

"We hadden al meer punten kunnen pakken, maar het hadden er ook minder kunnen zijn. Tegen Union winnen we nog maar dat kan anders uitdraaien, op het veld van Charleroi ook. Tegen Cercle en OHL moesten we dan weer meer punten pakken. Onze start was vorig jaar slechter", vertelt Mignolet in Sport//Voetbalmagazine.

Volgens de doelman van Club Brugge is het nu het moment om een reeks neer te zetten in de competitie, net als vorig jaar; Zeker nu de kern volgens hem sterker is geworden. "Zeker in de breedte. We hebben eigenlijk een nieuwe verdediging. De groep is beter geworden", verzekert de Brugse goalie.