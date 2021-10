Ook de staff van Mbaye Leye bedankt voor bewezen diensten, interim-trainer van Standard is gekend

Mbaye Leye en Standard: dat verhaal is voorbij. Ook de assistenten van de Senegalese coach verlaten evenzeer de club. De nieuwe interim-trainer van Standard is reeds gekend.

Standard dat niet meer doorging met Mbaye Leye: het was het grote nieuws van deze ochtend. De officiële bevestiging uit Luik liet niet lang op zich wachten. Ondertussen is er ook al meer nieuws bekend: volgens Sudpresse slaan ook Patrick Asselman (T2 en video-analist) en Eric Deflandre (T3) de deur achter zich dicht op Sclessin.

© photonews

Hun lot is dus hetzelfde als dat van Mbaye Leye. Jean-François Gillet, keeperstrainer bij Standard, krijgt zo een tijdelijke promotie. De voormalige doelman van Standard is aangesteld als interim-trainer in afwachting van de komst van de opvolger van Mbaye Leye.

Voor Gillet is dit de eerste ervaring in het leiden van een volledige spelersgroep. Physical coaches Renaat Philippaerts en Kevin Miny zullen hem bijstaan bij zijn taak. De internationale break kan ook nog wat in beweging zetten op Sclessin.