🎥 Twintig jaar geleden scoorde David Beckham dit iconische doelpunt: "Ik krijg er nog steeds kippenvel van"

Exact twintig jaar geleden had Engeland in eigen huis genoeg aan een punt tegen Griekenland om zich te kwalificeren voor het WK2002. Diep in blessuretijd was het akelig stil op Old Trafford en toen deed David Beckham dit...

Griekenland ging met 1-2 aan de leiding en leek Engeland in rouw te dompelen. In minuut 93 mocht Beckham nog één keer aanleggen: hij krulde de vrije trap prinsheerlijk in doel en knalde Engeland in hoogsteigen persoon naar het WK in Japan en Zuid-Korea. Na dit doelpunt werd Becks opnieuw in de harten gesloten van het Engelse publiek. Drie jaar eerder had Beckham het verkorven, door op het WK uitgerekend tegen rivaal Argentinië een domme rode kaart te nemen. "Ik krijg nog altijd kippenvel als ik dit doelpunt zie, erover praat of eraan denk. Dat was een speciaal moment", vertelde Beckham deze week aan The Daily Mail. Historic. 🙌#OnThisDay 2️⃣0️⃣ years ago, David Beckham sent the #ThreeLions to the 2002 @FIFAWorldCup! 🤩pic.twitter.com/R69z3x3R1C — England (@England) October 6, 2021