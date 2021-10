Dit is de capaciteit van het nieuwe stadion van Club Brugge: meer abonnees mogelijk én voldoende dagtickets, parkeren op afstand

Na jarenlange procedureslagen lijkt Club Brugge weldra te kunnen starten aan de bouw van een nagelnieuw stadion.

HNB weet dat het nieuwe stadion plaats zal bieden aan 40.116 toeschouwers. Daarbij zal er plaats zijn voor 36.000 abonnees, waardoor er ook steevast dagtickets aangeboden kunnen worden. Op dit moment telt Club Brugge 24.000 abonnees.

Ook over het mobiliteitsprobleem, wat een heikel punt was voor de omwonenden, is grondig nagedacht. Zo zullen er rond het stadion 8.600 parkeerplaatsen voorzien worden. Een groot deel hiervan zal op enige afstand van het stadion zijn. Club Brugge voorziet shuttledienst om fans naar het stadion te voeren. Op die manier zou er een pak minder overlast moeten zijn.