Cercle Brugge zal stappen ondernemen, maar mag wel in nieuwe stadion van blauwzwart spelen

Club Brugge kreeg dinsdag de omgevingsvergunning voor het nieuwe stadion, maar Cercle Brugge laat het daar niet bij.

Cercle Brugge heeft kennisgenomen van de beslissing, zo laat groenzwart in een officiële mededeling aan de buitenwereld weten. "De voorbije weken voerde Cercle Brugge constructieve gesprekken met zowel het stadsbestuur als de Vlaamse Overheid waarbij een definitieve oplossing voor alle betrokken partijen het uitgangspunt moet blijven. Cercle Brugge bekijkt dan ook welke stappen het verder zal ondernemen", klinkt het.

Cercle heeft nog steeds de mogelijkheid om langs de Blankenbergse Steenweg een nieuw stadion neer te poten, maar het dossier zit behoorlijk vast.

Volgens burgemeester Dirk De fauw moet Cercle zolang het nodig is ook in het nieuwe stadion van Club Brugge blijven spelen. "Wanneer het nieuwe stadion er staat, kan Cercle er samen met Club Brugge blijven onder dezelfde voorwaarden als die van op Jan Breydel. Maar we streven ernaar om een oplossing te vinden voor het dossier aan de Blankenberge Steenweg.”