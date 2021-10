Jelle Vossen over Operatie Propere Handen: "Ik moest het opzoeken"

Jelle Vossen is op zekere wijze betrokken bij Operatie Propere Handen, want in het seizoen 2013-2014 speelde hij bij Racing Genk.

Alle commotie geeft Jelle Vossen toch een vreemd gevoel. “Ik vond het raar om te horen. Ik moest het opzoeken, of ik effectief die duels tegen Anderlecht en Club Brugge speelde”, zegt Vossen aan Sport/Voetbalmagazine.

Als aanvoerder merkte hij nooit iets abnormaals op. “Eigenlijk zou ik ze nog eens willen terugzien, om te beoordelen of daar echt iets verdachts is gebeurd. Mij is alleszins nooit iets opgevallen. Het is ook lang geleden, anders zou ik het me snel herinneren, denk ik.”

Vossen kan zich niet inbeelden dat zoiets zou gebeurd zijn zonder het te merken. “Ik maakte het in mijn profloopbaan nooit mee dat een trainer, directeur of makelaar ons aangaf dat een partij niet zo belangrijk was. Ik ben heel benieuwd naar de afloop. Indien er toch iets gebeurde, moet dat bestraft worden. Er mag rivaliteit en strijd zijn, maar altijd op een eerlijke manier.”