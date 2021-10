🎥 Brand in stadion waar Engeland zaterdag moet spelen

Zaterdagavond speelt Engeland om 20.45 uur in het Estadi Nacional in en tegen Andorra voor de WK-kwalificatie.

Vanmiddag is er echter brand uitgebroken in het stadion, zo is op videobeelden die Sky Sports News toont te zien. Welke invloed de brand op de wedstrijd zal hebben, is op dit moment nog niet geweten. Op de beelden is een stevige vuurzee en heel wat rook te zien.

Engeland leidt in zijn WK-kwalificatiegroep I, voor Albanië, Polen en Hongarije. Andorra en San Marino sluiten het klassement van de groep.