Heerlijke goal van Vincent Kompany op training bij Anderlecht

Bij afwezigheid van heel wat internationals door de interlandbreak trok Vincent Kompany zijn voetbalschoenen weer aan bij Anderlecht.

Vincent Kompany liet op training bij Anderlecht zien dat hij nog steeds kan voetballen. In een duel tegen de jonge Enock Agyei, die normaal bij de U21 speelt maar door de vele afwezigen meetraint bij de A-ploeg, scoorde Kompany een heerlijke goal.

"Still got it", zette Anderlecht op Instagram bij een videootje van de goal.