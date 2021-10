Roberto Martinez ziet dat Charles De Ketelaere klaar is voor de Rode Duivels

Roberto Martinez gaf Charles De Ketelaere speelminuten tegen Italië. Deze beloonde zijn kans met een goede prestatie en een doelpunt. Martinez was dan ook tevreden over zijn prestatie.

"Hij heeft getoond dat hij klaar is. De manier waarop Charles zich inpaste in het aanvallende spel was indrukwekkend. Het was de eerste keer dat hij zo vrij was bij de nationale ploeg. Voorheen had ik niet het gevoel dat hij al klaar was. Het is dan ook geweldig om hem nu op dit niveau te zien", aldus Martinez aan Sporza.



De 20-jarige aanvallende middenvelder is het seizoen prima gestart bij Club Brugge en trekt duidelijk deze lijn door bij de Rode Duivels. Zo lijkt hij klaar te worden gestoomd en de nieuwe generatie Rode Duivels te worden.