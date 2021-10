CIJFER VAN DE WEEK: 1,28 miljard euro: de 'duurste club' ter wereld is ...

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar de waardes van de topploegen in de hele wereld. En dan kom je toch al snel uit in Engeland.

De duurste club qua transferwaardes is nog steeds Manchester City, met 1,28 miljard euro maar liefst. Het team telt met Kevin De Bruyne & co heel wat topspelers.

Manchester-feestje

Manchester United volgt op nummer twee, met 1,21 miljard euro. Het podium wordt vervolledigd met Chelsea (946 miljoen euro).

Met PSG op nummer 8 (808 miljoen euro) en Leipzig op nummer 12 (590 miljoen euro) wordt nogmaals duidelijk dat Club Brugge in een erg lastige groep zit in de Champions League.