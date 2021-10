De weg naar Qatar: Engeland blijft steken op gelijkspel, Portugal en Zwitserland maken er een doelpuntenfestival van

De Rode Duivels hadden in deze interlandbreak de Final Four op het menu staan, maar verder is er nog steeds een kwalificatiecampagne richting het WK in Qatar. Een overzicht.

Engeland 1 - 1 Hongarije Engeland geraakte vanavond niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Hongarije. Roland Sallai bracht de bezoekers op voorsprong, maar John Stones bezorgde The Three Lions uiteindelijk alsnog een punt. Portugal 5 - 0 Luxemburg Portugal had niet de minste moeite met Luxemburg. Cristiano Ronaldo nam drie doelpunten voor zijn rekening. Servië blijft met een punt extra echter de leider in deze groep. Litouwen 0 - 4 Zwitserland Zwitserland legde er vanavond eventjes vier in het Litouwse mandje. Aan de rust was de wedstrijd met drie Zwitserse doelpunten al gespeeld. Zwitserland en Italië voeren de stand broederlijk aan. Overige resultaten: Servië 3 - 1 Azerbeidzjan

Kosovo 1 - 2 Georgië

Zweden 2 - 0 Griekenland

Bulgarije 2 - 1 Noord-Ierland

Kazachstan 0 - 2 Finland

Oekraïne 1 - 1 Bosnië-Herzegovina

Denemarken 1 - 0 Oostenrijk

Faeröer 0 - 1 Schotland

Israël 2 - 1 Moldavië

San Marina 0 - 3 Andorra