Vrijdag is de 3D-lijn er, Referee Department waarschuwt: "We zijn afhankelijk van de beelden, dus soms nog geen zekerheid"

Vrijdag wordt voor de eerste keer de 3D-lijn toegepast in de Jupiler Pro League. Bij het Referee Department hebben ze alles al in orde gebracht in het nieuwe gebouw in Tubeke. Maar ze waarschuwen ook dat niet alle fases uitbelicht kunnen worden.

In 85 procent van de gevallen zal er trouwens nog steeds een 2D-lijn getrokken worden. "Omdat die in de meeste gevallen ook volstaat", legt Stephanie Forde, operationeel directeur van het Referee Department, uit. "Een 3D-lijn trekken, zal ook veel meer tijd kosten", waarschuwt ze ons. "Voor een 2D-lijn zitten we gemiddeld tussen de 40 seconden en de minuut. Een 3D-lijn kost al gauw anderhalve minuut."

Maar op vraag van quasi iedereen in de voetbalwereld werd ze wel geïntroduceerd. "We zijn ook afhankelijk van de beelden van Mediapro (productiehuis van Eleven Sports, nvdr.). Voor een 2D-lijn hebben we één duidelijk beeld nodig. Voor een 3D-lijn hebben we er twee nodig. En laten we zeggen dat die beelden ook niet altijd perfect zijn. Zij zoomen veel in op de actie en dan kunnen we niet het hele veld in kaart brengen. We zijn daarvoor in gesprek met hen en met Eleven, maar dat kan niet altijd gegarandeerd worden."

Mediapro is contractueel ook niet verplicht om zulke beelden te leveren. En er zijn nog enkele zaken die in rekening gebracht moeten worden. Als de 2D-lijn en de 3D-lijn elkaar raken of overlappen wordt de beslissing van de grensrechter behouden. "We gaan de foutenmarge verkleinen, maar niet elimineren", liet scheidsrechtersbaas Bertrand Layec nog verstaan.

"Nooit" doellijntechnologie

Wie er trouwens op rekent dat er ook nog doellijntechnologie gaat komen, komt bedrogen uit. "Dat is een beslissing van de Pro League", aldus Layec. "En die technologie kost 1,5 miljoen per seizoen." Bij elke storm zouden de kosten voor rekalibratie ook hoog oplopen.