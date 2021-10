Standard ziet het zitten met Elsner: "Een antwoord op vele punten die we wilden"

Bij Standard is Luka Elsner voorgesteld en zo waait er een nieuwe wind door Sclessin. Alexandre Grosjean heeft zich uitgelaten over de zaak.

"De mindere prestaties waren niet de fout van één persoon, maar de coach betaald de prijs voor de sportieve resultaten."

Elsner

"Het is een collectief falen van de club, de spelers, de directie en de staf", aldus nog Alexandre Grosjean op een persconferentie in Luik.

"We stellen nu Luka Elsner met veel plezier voor. Hij is het antwoord op vele zaken die we wilden. We hebben veel raakpunten en wilden samen met hem in dit project stappen."