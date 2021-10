36-jarige Ronaldo blijft maar gaan en bereikt nieuwe mijlpaal met Portugal: "Het zit in mijn DNA"

Union-keeper Anthony Moris kan met een verhaal thuiskomen. Al is het niet zo'n leuk. Hij zag Cristiano Ronaldo tegen hem zijn tiende hattrick voor Portugal scoren.

Luxemburg moest er met 5-0 aan geloven en drie goals kwamen van Ronaldo. De Portugees drijft zijn doelpuntenproductie voor zijn land op naar 115. Ongezien en ongelooflijk. "Ik heb beloofd dat ik altijd op zoek zou gaan naar meer en meer. Het zit in mijn DNA", knipoogde de superster achteraf.

"We zijn nooit tevreden, we laten ons koppie nooit hangen en we blijven altijd vechten voor de dingen die we kunnen bereiken. Een nieuwe overwinning, een nieuwe stap richting ons doel. Het was een historische avond waarin we de eer van ons land hebben verdedigd. Alles wordt een stuk makkelijker als we thuis spelen voor een publiek dat om ons geeft van de eerste tot de laatste minuut."