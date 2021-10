Vandenbroucke wil voetballers met laagste lonen sparen: "Zal een soort sportbonus op tafel leggen"

Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke heeft naar eigen zeggen "hard moeten knokken om deze schandalige situatie recht te zetten". Die schandalige situatie verwijzend naar het gunstregime voor voetballers en voetbalclubs in België.

Vandenbroucke sleepte er 30 miljoen euro extra RSZ-bijdragen uit, op te halen bij onze voetbalclubs. "Op heel korte termijn zal ik in overleg gaan met de sportsector om alles tot in detail te bespreken", aldus Vandenbroucke in HLN. "Ik zal daarbij een soort van sportbonus op tafel leggen, naar analogie van de werkbonus."

"Daarbij zijn het degenen die het minst verdienen, die de grootste korting zullen krijgen. En niet omgekeerd, zoals nu. De sporters die weinig of gemiddeld verdienen, mogen zeker nog gesteund worden. Die bonus dooft langzaam uit naarmate de sporters een hoger loon krijgen. De absolute topverdieners moeten wat mij betreft gewoon de volle pot betalen: 25 procent door de club en 13,07 procent door de sporter."