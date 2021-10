Standard wil een nieuwe dynamiek binnen de club lanceren

Standard wil een nieuwe dynamiek. Dat is de slotsom van een persconferentie van de Luikenaars deze week.

De nieuwe coach werd voorgesteld, maar er gebeurde nog (veel) meer dan dat. Zo werd ook de nieuwe sportieve structuur - zonder Nicaise - uit de doeken gedaan.

Dynamiek

"We willen nauw samenwerken met de staf", aldus Grosjean op de persconferentie rond Elsner. "We willen meer inspraak in de zaak."

"Er was een tendens bij Standard dat de coach alles voor het zeggen had. We willen een nieuwe dynamiek lanceren."