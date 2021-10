🎥 Bayern-verdediger maakt indruk bij zijn land: hij houdt de bal binnen dankzij zijn fabelachtige snelheid en kan dan ook nog scoren

Canada heeft vannacht indruk gemaakt in een WK-kwalificatiewedstrijd. De Canadezen haalden het met 4-1 van Panama. Vooral het doelpunt van Alphonso Davies was indrukwekkend.

De verdediger van Bayern München kon een Panama-verdediger namelijk verrassen met zijn fabelachtige snelheid. De verdediger van Panama wilde een verloren bal gewoon buiten laten gaan, maar het was buiten Davies gerekend.

Davies kon de bal dus nog binnenhouden en daarna zet hij nog een andere verdediger in de wind om de bal uiteindelijk binnen te leggen. Een schitterend doelpunt van Davies en de linksback had zo een belangrijk aandeel in de overwinning van Canada. U kan hieronder het doelpunt bekijken via CBS Sports Golazo.