🎥 Nieuwe miserie met Hongaarse fans, politie moet zich terugtrekken

Opnieuw is het fout gelopen met Hongaarse fans in een duel met Engeland. Nu was het prijs op de tribunes van Wembley.

Een maand na de miserie in Boedapest was het nu ook in Londen miserie troef met Hongaarse supporters.

Een Hongaarse fan zou zich volgens The Daily Mail racistisch uitgelaten hebben tegenover een Britse steward.

De man werd opgepakt, maar dat zorgde voor miserie met anderen uit het bezoekende vak. De supporters geraakten slaags met de politie, die zich uiteindelijk moest terugtrekken.

In totaal werden zes personen aangehouden, drie ervan in het stadion en ook drie buiten Wembley.