Niks in de zomer en nu staan ineens twee topclubs te dringen voor Onuachu: ook Italianen hebben interesse

Als de berichten uit Italië waar zijn, gaan ze zich in Genk waarschijnlijk wel in de handen wrijven. Italiaanse media berichtten vandaag immers dat ook Inter wil aanschuiven voor Paul Onuachu.

't Is opvallend: Onuachu wachtte deze zomer tevergeefs op een aanbieding uit één van de grote competities, maar die kwam er niet. De clubs hielden de vinger op de knip na de zware coronaperiode. Maar nu staan ze blijkbaar wel te drummen. Internazionale is op zoek naar een nieuwe aanvaller, want ze verwachten dat Alexis Sanchez deze winter wel eens zou kunnen vertrekken. Hij zou dan de concurrentie met Edin Dzeko moeten aangaan.

Gisteren werd ook bekend dat Atlético Madrid zich meldde voor de boomlange Nigeriaanse spits. Voor beide clubs is de transfersom van 25 miljoen euro wel een struikelblok. Maar Genk staat sterk aangezien hij nog maar net zijn contract verlengde.