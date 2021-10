Opvallend: Standard-speler krijgt nieuwe kaart op FIFA dankzij uitstekende interlandbreak

Abdoul Tapsoba kan terugkijken op een uitstekende interlandbreak. De speler van Standard won met Burkina Faso namelijk met 0-4 tegen Djibouti en Tapsoba was daarin goed voor twee doelpunten.

Bij Standard kreeg Tapsoba voorlopig niet veel kansen, maar bij Burkina Faso is de aanvaller wel één van de belangrijkste spelers. Zo was Tapsoba goed voor 2 doelpunten in de 0-4 overwinning tegen Djibouti.

Het levert Tapsoba nu ook een nieuwe kaart op in het bekende voetbalspel FIFA, want de speler van de Rouches is opgenomen in het team van de week. Daardoor heeft nu een speciale kaart met een rating van 75. Ook Yaremchuk, ex-KAA Gent, staat in het team van de week.