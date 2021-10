Jean Butez: vorig seizoen vat vol twijfels, nu onverstoorbaar: "Die beslissing heeft op zijn zachtst gezegd voor twijfels gezorgd"

Antwerp had vorig seizoen een keepersprobleem, maar is daar nu duidelijk vanaf. Jean Butez is de nummer 1, tot ieders tevredenheid. Een opmerkelijke metamorfose.

Butez schipperde vorig seizoen tussen bank en veld. "Het was geen catastrofaal seizoen van mezelf, vond ik, maar wel eentje met te veel hoogtes en laagtes. De constante om als doelman bij een topclub te presteren ontbrak", bevestigt hij in GvA. Butez moest toezien hoe Beiranvand tegen Tottenham en Club Brugge mocht spelen. “Die beslissing heeft op zijn zachtst gezegd voor twijfels gezorgd. Maar dat niet alleen. Ook mijn enkelblessure meteen na de winterstop was nefast voor de continuïteit. Net als de coachwissel, waardoor we halfweg het seizoen op een andere manier gingen werken.” Brian Priske kwam en bombardeerde hem meteen tot nummer 1. Dat vertrouwen is onbetaalbaar. “Ik hou van duidelijkheid. Al op de zomerstage begin juli lieten zowel de coach als de keeperstrainer verstaan dat ze in mij geloofden. Dan was het aan mij om the job te doen. Priske is iemand die zijn spelers zeer veel vrijheid geeft, wat ertoe leidt dat iedereen ook veel wil teruggeven. Het is een coachingstijl die ik tot nu niet kende, maar die voor mij heel goed werkt.”





