🎥 Mike Vanhamel gelooft in de redding van Beerschot: "Rotsvast van overtuigd"

Het seizoen van Beerschot is tot dusver dramatisch te noemen, met slechts twee puntjes voor de rode lantaarn.

De achterstand op voorligger Cercle Brugge is zes punten, maar iedereen gelooft, zeker na de trainerswissel, in de goede afloop.

“We moeten geloven dat we niet zwakker waren dan de tegenstander, maar dat we onszelf of elkaar in de problemen hebben gebracht door individuele fouten. Als we daarin beter kunnen worden, dan zullen de resultaten wel volgen”, zei doelman Vanhamel aan Eleven Sports.

Vanhamel gelooft dan ook dat de redding er komt dit seizoen. “Het is niet dat we van de mat gespeeld worden door iedere tegenstander. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat we in 1A blijven.”