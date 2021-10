Nainggolan reageert op zijn rijverbod: "Ik ben geen bad boy. Ik heb mijn looks, maar dat betekent niets"

Radja Nainggolan was gisteren te gast in de Cooke en Verhulst Show op Vier en daarin werd er nog eens gesproken over zijn rijverbod nadat hij én te snel reed én met te veel alcohol op achter het stuur zat.

Nainggolan antwoordde in zijn gekende stijl: schouderophalend. “Ik ben nog anderhalve maand mijn rijbewijs kwijt”, zegt Nainggolan. “Kijk, dat zijn nu eenmaal dingen die gebeuren. Ik een bad boy? Totaal niet. Ik leef als een normale mens. Iedereen drinkt soms toch eens een glaasje te veel? Ik ga af en toe eens weg met mijn vrienden. Ik zie daar niets verkeerd in." "Ze zeggen dat ik een voorbeeldfunctie heb voor kinderen, dit, dat. Maar dan heb ik geen leven meer? Dan moet ik gewoon trainen en thuis blijven? Ik probeer zo normaal mogelijk te leven. Als een gewone mens van vlees en bloed. Ik draag er gewoon een kaartje van voetballer bij. Als er iets met mij gebeurt staat het onmiddellijk in de krant.”