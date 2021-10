Genk geeft selectie vrij en klaagt situatie van internationals aan: "Dat is allemaal niet meer normaal"

KRC Genk trekt zondagavond naar Charleroi en zal daar ook beroep doen op zijn internationals, ook al zijn die nog maar pas terug van hun interlandverplichtingen. McKenzie heeft al opnieuw meegetraind. Preciado, Muñoz, Cuesta en Lucumí zitten zonder training bij Genk in de wedstrijdkern.

KRC Genk deelt op zijn website mee dat het 7 wedstrijden in 22 dagen zal moeten afhaspelen. "In onze Jupiler Pro League wordt weinig of geen rekening gehouden met de belasting voor spelers die ook actief zijn in de overvolle interlandkalender, in tegenstelling tot in andere competities", stelt de Limburgse club.

Dan kan je het wel missen als de pest dat internationals laat terugkeren. "Normaal zeg je dan: die jongens zijn niet beschikbaar. Maar het zijn bijna al onze verdedigers, dus dat kan niet", besluit trainer John Van den Brom. "Nu, enkel Carlos Cuesta heeft alles gespeeld. En de anderen zijn natuurlijk ook altijd bezig gebleven, hebben alles meegetraind."

Van den Brom zal afwachten hoe het met deze spelers gesteld is om dan te oordelen over hun speelminuten. "We zullen zien hoe ze zich voelen. Want die vlieguren kruipen niet in de kouwe kleren. Straks in november en januari is het weer zover. Dat is allemaal niet meer normaal."

Zondag gaat de focus naar de wedstrijd op zich en zal Genk toch ook zijn beste beentje moeten voorzetten om Charleroi te verslaan. "Ik ben dit seizoen echt aangenaam verrast door Charleroi. Ze spelen goed voetbal, heel anders dan vorig seizoen. Er zit een idee achter, ze schoppen de bal nooit zomaar weg en ze creëren veel kansen. Met twee aanvallende ploegen zou dat een leuke wedstrijd moeten opleveren."