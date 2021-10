Peter Maes komt terug op ontslagen worden: "Heb maar van één ontslag echt afgezien"

Peter Maes werd bij Beerschot ontslagen na de tegenvallende resultaten, maar zo hard kwam het blijkbaar niet aan.

Patrick Goots vroeg Peter Maes of zijn ontslag bij Beerschot al een beetje verteerd is . “Ontslagen worden is altijd moeilijk, maar ik heb maar van één ontslag echt afgezien: dat bij Genk. Omdat ik dat nog altijd onterecht vind”, zegt Maes aan GVA.

Volgens Maes was daar geen enkele reden toe. “De resultaten waren goed, maar op persoonlijk vlak botste het met Patrick Janssens.”

Zijn ontslag bij Beerschot was anders. “Bij Beerschot zie ik mezelf als deel van een proces dat de club aan het doormaken is. Ik denk dat ik er bepaalde pijnpunten heb blootgelegd. Hopelijk kunnen ze daar beter van worden. Ook al is het met een andere coach.”