STVV bevestigt dat het tegen Anderlecht en ook de volgende vier weken het zonder zijn spits moet stellen

Allesbehalve een vlekkeloze aanloop voor STVV naar het duel tegen Anderlecht. De spits van de Kanaries zal er zondagmiddag niet bij zijn. Er hingen reeds vragen rond de inzetbaarheid van Yuma Suzuki. Onderzoek heeft aangetoond dat de Japanner meerdere weken niet kan spelen.

Tijdens een oefening in de middagtraining op dinsdag kreeg Suzuki last aan zijn linkerbeen, zo laat STVV weten via zijn webstek. Er is inmiddels een eerste onderzoek uitgevoerd en de dokter had geen goed nieuws voor de aanvaller van Sint-Truiden.

Spierscheur

Suzuki blijkt een spierscheur in de hamstring te hebben opgelopen en kijkt tegen een onbeschikbaarheid van vier tot zes weken aan. In het slechtste geval zouden de Truienaars het dus anderhalve maand zonder hem moeten doen. In actie komen tegen Anderlecht is in elk geval niet mogelijk.

Een ferme opdoffer ook voor trainer Bernd Hollerbach, die zo een offensieve optie ziet wegvallen. De voorbije vier competitiewedstrijden was Suzuki telkens titularis.