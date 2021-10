West Ham boekt mooie zege tegen Everton en springt naar zesde plaats in de Premier League

West Ham is aan een goed seizoen bezig en ook zondagmiddag heeft de Engelse club een overwinning kunnen boeken in de Premier League. De mannen van David Moyes haalden het met 0-1 van Everton.

De wedstrijd tussen Everton en West Ham was er één tussen subtoppers, want Everton stond op de zesde plaats, terwijl ook West Ham in de linkerkolom terug te vinden was. West Ham was de betere ploeg en won uiteindelijk ook verdiend met 0-1.

Het enige doelpunt van de wedstrijd viel een kwartier voor het einde en kwam op naam van Angelo Ogbonna. Door deze overwinning springt West Ham over Everton naar de zesde plaats in het klassement. Beide ploegen hebben nu 14 punten.