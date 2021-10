Voormalige Rode Duivel opnieuw succesvol in Amerika

Roland Lamah speelt dit seizoen bij Memphis 901 FC, een Amerikaanse tweedeklasser. De voormalige Rode Duivel maakte afgelopen weekend zijn derde doelpunt.

Roland Lamah (33) zat meer dan een jaar zonder club nadat FC Cincinnati in januari 2020 zijn contract niet wenste te verlengen. De voormalige speler van onder andere Le Mans en Osasuna heeft dit jaar eindelijk een club gevonden. In plaats van terug te keren naar Europa, besloot Lamah, wiens gezinsleven zich aan de overkant van de Atlantische Oceaan bevindt, zijn carrière te herlanceren in de Amerikaanse tweede klasse bij Memphis 901. Hij tekende er in maart een contract tot eind november van dit jaar.



Roland Lamah moest tot augustus wachten om zijn debuut te maken voor de club. Sindsdien is zijn rol beperkt tot supersub. Toch is hij succesvol geweest in de weinige speelminuten die hij gekregen heeft. In 10 wedstrijden tijd, waaronder slechts drie basisplaatsen, maakte Lamah 3 doelpunten en gaf hij verder ook een assist. Afgelopen weekend speelde hij 69 minuten, zijn hoogste totaal sinds het begin van het seizoen. De voormalige Rode Duivel scoorde in die wedstrijd zijn derde doelpunt van het seizoen tegen de reserves van Atlanta United.