Club NXT blijft ongeslagen in de UEFA Youth League na gelijkspel tegen Manchester City

Opnieuw een sterke prestatie van Club NXT in de UEFA Youth League. De ploeg is er namelijk in geslaagd om een punt thuis te houden tegen de U19 van Manchester City. De wedstrijd eindigde op een 1-1 gelijkspel.

De jeugd van Club Brugge blijft het uitstekend doen in de UEFA Youth League. Na goede resultaten tegen PSG en RB Leipzig is de beloftenploeg er nu in geslaagd om een punt thuis te houden tegen de U19 van Manchester City. Club NXT kwam zelfs op voorsprong na een doelpunt van Sabbe, maar in de slotfase kwam Manchester City alsnog op gelijke hoogte. 1-1 werd zo de eindstand, wat betekent dat Club NXT de heenronde van deze groepsfase sowieso op een (gedeelde?) eerste plaats zal afsluiten.