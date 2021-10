Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 11!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Koffi. Hij redde tot twee keer toe de strafschop van Onuachu en was tussendoor ook de drijvende kracht achter de clean sheet van Charleroi tegen Genk.

Verdediging

Achterin kiezen we voor een aantal sterke beren. Bateau zorgde mee voor de clean sheet van Mechelen op Beerschot, Siquet had aanvallende impulsen bij Standard en D'Haene was opnieuw een voorvechter bij Kortrijk.

Middenveld

Op het middenveld mocht Mitoma uiteraard niet ontbreken met al zijn doelpunten in een waanzinnige tweede helft, Bezus was de drijvende kracht bij Gent, Mrabti zorgde voor de beslissing voor Mechelen en Vormer was met twee goals heel belangrijk voor Club Brugge.

Aanval

Voorin viel Gueye opnieuw op met een doelpunt, Tissoudali voor AA Gent en Dompé was een erg bedrijvige invaller bij Zulte Waregem.

Dat levert dan onderstaand elftal op: